Comprar casa exige quase 10 anos de rendimento disponível das famílias

epa10360660 A European flag flies in front of the European Commission headquarters in Brussels, Belgium, 11 December 2022. EPA/STEPHANIE LECOCQ © EPA

Dinheiro Vivo 31 Maio, 2023 • 10:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O indicador de acessibilidade da habitação agravou-se, substancialmente, em 2022, passando a ser precisos 9,6 anos de rendimento disponível para a compra de uma casa de 100 metros quadrados. São mais oito meses do que em 2021, quando este indicador estava nos 8,8 anos.

A notícia é avançada pelo Jornal de Negócios, com base na análise técnica realizada pela Comissão Europeia aos desenvolvimentos nos mercados de habitação em 11 países da União Europeia. Bruxelas estima que tenha havido, em 2022, uma subida nominal dos preços da habitação de 17,8% (11,1% em termos reais).

No caso de Portugal, a subida do indicador de acessibilidade da habitação é contínuo desde 2019, com um agravamento de mais de dois anos no rácio desde então. Os 9,6 anos atuais comparam com uma média de 6,5 anos para o período de 2013 a 2018.

Para a Comissão Europeia, os 10 anos de rendimento disponível para suportar o valor médio de uma habitação de 100 metros quadrados são o patamar a partir do qual há uma sobreavaliação nos preços das casas. Um valor de 10 indica uma probabilidade de 40% de um episódio de crise no imobiliário nos três anos seguintes, considera Bruxelas.