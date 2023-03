Confiança dos consumidores alemães a recuperar pelo 6.º mês consecutivo

Berlim, Alemanha. © DAVID GANNON/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 29 Março, 2023 • 11:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A confiança dos consumidores alemães continua a recuperar pelo sexto mês consecutivo, embora com um impulso notavelmente menor do que nos meses anteriores, anunciou esta quarta-feira a sociedade para a investigação dos consumidores (GfK).

A empresa de consultoria prevê um aumento de 1,1 pontos de 30,6 pontos negativos em março para 29,5 pontos negativos em abril para o seu indicador, que mede a confiança dos consumidores e foi compilado com base nas opiniões de cerca de 2.000 inquiridos entre 2 e 13 de março, segundo um comunicado.

O novo aumento da confiança dos consumidores deve-se principalmente à evolução positiva das perspetivas de rendimento, cujo indicador registou uma nova subida pela sexta vez consecutiva e avançou três pontos para atingir 24,3 pontos negativos em março.

Este é o melhor valor em dez meses desde maio do ano passado, quando se situava em 23,7 pontos negativos.

No entanto, apesar desta tendência positiva, as expectativas de rendimentos permanecem a um nível acentuadamente baixo.

"As perspetivas de rendimento estão atualmente a beneficiar da recente queda acentuada dos preços da energia, especialmente da gasolina e do óleo para aquecimento", diz Rolf Bürkl, especialista em consumo da GfK.

No entanto, adverte, a inflação permanecerá elevada este ano, embora, de acordo com as previsões disponíveis, um pouco inferior à de 6,9% registada em 2022.

"A esperada perda de poder de compra impede uma recuperação sustentável da procura interna. Por conseguinte, é de esperar que o consumo privado não contribua positivamente para o desenvolvimento económico da Alemanha este ano. Isto também é indicado pelo clima de consumo ainda muito baixo", acrescenta.

A propensão para comprar não beneficiou da melhoria das perspetivas de rendimento em março, uma vez que o indicador correspondente pouco mudou, com apenas um ligeiro aumento de 0,3 pontos para 17,0 negativos, quase 15 pontos abaixo do que há um ano atrás.

Esta estagnação reflete a incerteza persistente dos consumidores, diz a consultora.

Condições de emprego estáveis como fator positivo da propensão para o consumo e a perda significativa do poder de compra como fator negativo são atualmente a razão para este desenvolvimento sem tendência definida.

Em contraste com as perspetivas de rendimento, as expectativas económicas sofrem o primeiro pequeno revés após quatro aumentos consecutivos e o indicador correspondente perde 2,3 pontos para 3,7 pontos.

As expectativas económicas permanecem assim acima da média durante anos em cerca de 0 pontos e em comparação com um ano atrás, o indicador até aumentou 12,6 pontos.

Ultimamente voltou a pôr-se em dúvida se será possível uma recessão na Alemanha e a probabilidade de pelo menos uma recessão técnica, ou seja, dois trimestres consecutivos de declínio do Produto Interno Bruto (PIB), está a aumentar.

Um ligeiro declínio do PIB é provável no primeiro trimestre de 2023, depois de o PIB já ter caído 0,4% nos últimos três meses de 2022.

No entanto, os peritos assumem agora que a economia alemã será capaz de recuperar um pouco no segundo semestre do ano.