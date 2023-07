Confiança dos investidores na Alemanha cai em julho

© Pixabay

A confiança dos investidores caiu na Alemanha em julho, enquanto os investidores e os especialistas do mercado financeiro esperam que a economia alemã se deteriore ainda mais até ao final do ano.

O centro de investigação económica europeia (ZEW) informou esta terça-feira que o seu índice de confiança no investimento caiu 6,2 pontos para -14,7 em julho.

A avaliação da situação atual piorou face ao mês anterior, em três pontos, para -59,5 em julho.

"Os especialistas do mercado financeiro esperam uma nova deterioração da situação económica no final do ano", devido à subida das taxas de juro de curto prazo na zona euro e nos Estados Unidos, afirmou o presidente do centro ZEW, Achim Wambach.

"Além disso, importantes mercados de exportação, como a China, parecem bastante fracos", segundo Wambach.

Consequentemente, é provável que os setores industriais suportem o peso da recessão económica e que as expectativas de lucro nestas indústrias de exportação voltem a cair substancialmente, acrescentou Wambach.

As expectativas na zona euro pioraram ligeiramente em julho.