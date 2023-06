Confiança empresarial na Alemanha cai em junho para mínimo desde novembro de 2022

© Unsplash

Dinheiro Vivo/Lusa 26 Junho, 2023 • 11:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A confiança empresarial na Alemanha caiu em junho, pelo segundo mês consecutivo, de acordo com o índice do Instituto de Investigação Económica de Munique (Ifo), que se situou em 88,5 pontos, um mínimo desde novembro de 2022.

Em maio o índice de confiança empresarial do Ifo tinha sido de 91,5 pontos.

"O sentimento na economia alemã turvou-se consideravelmente", reconheceu Clemens Fuest, presidente do Ifo, para quem a fraqueza do setor da indústria transformadora "está a conduzir a economia alemã para águas turvas".

A avaliação da situação atual pelos empresários alemães piorou em junho para 93,7 pontos, contra 94,8 pontos em maio, a terceira descida consecutiva, e o valor mais baixo desde novembro do ano passado.

As expectativas também voltaram a deteriorar-se, com o subíndice correspondente a descer para 83,6 pontos, contra 88,3 pontos em maio.

No setor da indústria transformadora, a confiança das empresas deteriorou-se substancialmente em junho, com as expectativas a caírem acentuadamente, enquanto as empresas também avaliaram pior a sua situação atual.

No setor dos serviços, as empresas alemãs estavam menos satisfeitas com a sua situação atual e as suas expectativas eram significativamente mais pessimistas, enquanto no comércio as empresas estavam um pouco menos satisfeitas com a sua atividade atual, embora as expectativas tenham melhorado ligeiramente.

No setor da construção, por outro lado, o indicador do clima empresarial diminuiu, devido ao facto de as empresas estarem um pouco menos satisfeitas com a sua situação atual e de as suas expectativas para os próximos anos também se terem deteriorado.