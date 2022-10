Confiança empresarial na Alemanha cai em outubro para mínimo desde maio de 2020

© Unsplash

Dinheiro Vivo/Lusa 25 Outubro, 2022 • 10:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A confiança empresarial na Alemanha caiu ligeiramente em outubro, para o nível mais baixo desde maio de 2020, porque as empresas estão preocupadas com o facto de "a economia alemã estar a enfrentar um inverno difícil", foi esta terça-feira anunciado.

O índice de confiança empresarial do instituto de investigação económica alemão (ifo) na Alemanha caiu para 84,3 pontos em outubro, contra 84,4 pontos em setembro.

As empresas estão menos satisfeitas com a sua situação atual, embora as suas expectativas para os próximos seis meses tenham melhorado.

Contudo, as empresas "estão preocupadas com os próximos meses" porque "a economia alemã está a enfrentar um inverno difícil", disse o presidente do ifo, Clemens Fuest.

No setor fabril, a confiança empresarial diminuiu porque as expectativas são mais pessimistas à medida que cada vez menos novas encomendas são feitas, apesar de neste momento estarem completas.

A utilização da capacidade caiu de 85,3% para 84,6%.

A confiança das empresas melhorou um pouco no setor dos serviços e no setor retalhista aumentou à medida que a avaliação da situação atual melhorou ligeiramente.

Mas as expectativas do comércio retalhista continuam a ser sombrias.

No setor da construção, a confiança empresarial voltou a cair.

A avaliação das empresas de construção sobre a situação atual caiu para o nível mais baixo desde janeiro de 2016, as expectativas deterioraram-se ainda mais e as carteiras de encomendas diminuíram.