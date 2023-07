Confiança empresarial na Alemanha continua em queda

© D.R.

A confiança empresarial na Alemanha baixou em julho, pelo terceiro mês consecutivo, porque "a situação da economia alemã está mais sombria".

O índice de confiança empresarial do Instituto de Investigação Económica alemão (Ifo) caiu em julho para 87,3 pontos, dos 88,6 registados em junho.

"As empresas estão menos satisfeitas com a sua situação atual e as suas expectativas também são piores. A situação da economia alemã está mais sombria", disse o presidente do Ifo, Clemens Fuest, citado pela agência Efe.

No setor manufatureiro alemão a confiança empresarial desceu em julho e as empresas deste setor receberam menos encomendas.

No setor dos serviços, a confiança empresarial também baixou, pois os empresários estão menos satisfeitos com a situação atual, embora as expectativas para os próximos meses sejam menos pessimistas.

No comércio, a confiança empresarial deteriorou-se e na construção caiu para o nível mais baixo desde fevereiro de 2010.