Confiança empresarial na Alemanha melhora para máximo desde fevereiro de 2022

A confiança empresarial na Alemanha melhorou em março pelo quinto mês consecutivo, com o índice do Ifo a subir para 93,3 pontos, o valor mais alto desde fevereiro de 2022, quando começou a invasão da Ucrânia.

Num comunicado divulgado esta segunda-feira, o Ifo (instituto de investigação económica de Munique) indica que o índice atingiu 91,1 pontos em fevereiro deste ano.

"Apesar da turbulência em alguns bancos internacionais, a economia alemã está a estabilizar", observou Clemens Fuest, presidente do Ifo, para quem este desenvolvimento ascendente foi impulsionado principalmente pelas expectativas comerciais, enquanto as empresas alemãs também avaliaram os seus negócios atuais como algo melhor.

Em particular, a avaliação das empresas alemãs sobre o atual clima empresarial melhorou para 95,4 pontos em março, contra 93,9 no mês anterior, enquanto as expectativas recuperaram para 91,2 pontos, contra 88,4 em fevereiro.

No setor industrial, o índice subiu substancialmente, uma vez que as empresas ficaram mais satisfeitas com a sua atual situação empresarial e o pessimismo quase desapareceu completamente das suas expectativas.

No setor dos serviços, o dado do Ifo continuou a subir, impulsionado por uma melhoria do negócio atual, enquanto o índice de expectativas subiu para o valor mais alto desde fevereiro de 2022.

No caso do comércio, o índice subiu ligeiramente em março, uma vez que a recuperação dos últimos meses perdeu dinamismo, enquanto na construção, o clima empresarial melhorou graças a expectativas menos pessimistas.