Confiança empresarial na Alemanha sobe em janeiro

O índice de confiança empresarial na Alemanha subiu para 90,2 pontos em janeiro, contra 88,6 pontos em dezembro, com expectativas menos pessimistas, de acordo com dados do instituto de investigação económica alemão Ifo.

Contudo, embora a confiança tenha melhorado no início do ano, as empresas estão menos satisfeitas com a sua situação atual, de acordo com o Ifo.

"A economia alemã está a começar o novo ano com mais confiança", disse o presidente do Ifo, Clemens Fuest.

No setor industrial, a confiança empresarial continuou a trajetória ascendente, com as empresas a melhorarem a sua avaliação atual, bem como as suas expectativas para os próximos seis meses.

"Os volumes de encomendas estão em baixa, mas permanecem num nível elevado. A produção deverá aumentar nos próximos meses", acrescentou Ifo.

No setor dos serviços, os fornecedores mostram-se menos pessimistas em relação aos próximos meses, apesar do facto de os seus negócios estarem agora piores, especialmente nos transportes e logística, e na gastronomia, enquanto no comércio e construção, as avaliações empresariais das expectativas também são positivas.