Confiança empresarial sobe com força na Alemanha

A confiança empresarial aumentou acentuadamente na Alemanha em fevereiro devido à força da indústria alemã, apesar da extensão das medidas de confinamento, anunciou o Instituto de Investigação Económica alemão (Ifo).

O índice de confiança empresarial na Alemanha como um todo do Ifo melhorou em fevereiro para 92,4 pontos, contra 90,3 pontos revistos em janeiro.

As empresas alemãs consideraram a sua situação atual mais positiva e foram muito menos pessimistas em relação aos próximos seis meses.

"A economia alemã mostra robustez apesar do confinamento, especialmente graças à força da indústria", disse o presidente do Ifo, Clemens Fuest.

A confiança empresarial caiu em janeiro na Alemanha, após oito meses consecutivos de aumentos, e agora voltou a melhorar em fevereiro.

No setor da indústria transformadora, a confiança empresarial aumentou para o valor mais alto desde novembro de 2018, na sequência de melhorias em todos os principais setores industriais.

No setor dos serviços, a confiança empresarial melhorou porque os prestadores de serviços estão mais satisfeitos com a situação atual e as perspetivas eram menos pessimistas, embora a situação continue a ser difícil no setor hoteleiro.

"Pela primeira vez, o setor do turismo está cautelosamente otimista em relação à próxima época de férias", acrescenta Ifo.

No setor do comércio, a confiança das empresas melhorou um pouco após a quebra do mês anterior porque, embora as expectativas ainda sejam pessimistas, não são "na mesma medida do que no mês anterior".

Em contraste, a avaliação das empresas sobre a sua situação atual foi pior.

As vendas caíram em resultado das medidas de contenção.

A confiança das empresas também melhorou no setor da construção, devido à melhoria das expectativas, embora as empresas tenham avaliado a situação atual um pouco pior devido ao clima de frio severo.