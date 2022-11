Confiança no investimento na Alemanha sobe em novembro

© FILIP SINGER/EPA

Dinheiro Vivo/Lusa 15 Novembro, 2022 • 12:40

A confiança no investimento subiu fortemente na Alemanha em novembro e a avaliação da situação atual também melhorou, porque se espera que a inflação diminua, embora os índices ZEW para as duas variáveis permaneçam negativos.

O Centro de Investigação Económica Europeia (ZEW) informou hoje que o seu índice de confiança no investimento subiu em novembro para -36,7 pontos, mais 22,5 pontos.

A avaliação da situação atual melhorou, com o índice a subir para -64,5 em novembro, mais 7,7 pontos do que no mês anterior.

Achim Wambach, presidente do ZEW, atribuiu a melhoria à esperança de que a inflação descerá em breve.

"O travão da política monetária deve então ser aplicado com menos força ou por um período de tempo mais curto do que o temido. No entanto, as perspetivas para a economia alemã são bastante negativas", comenta Wambach.

As expectativas para a conjuntura da economia da zona euro também melhoraram em novembro, enquanto as perspetivas para a inflação caíram acentuadamente.