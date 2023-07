Consumo das famílias da zona euro recua e rendimento sobe no primeiro trimestre

© Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

O consumo real das famílias por habitante na zona euro recuou 0,1% no primeiro trimestre, enquanto o rendimento real "per capita" avançou 0,1%, divulgou esta quinta-feira o Eurostat.

No mesmo trimestre de 2022, o consumo das famílias por habitante acelerou 0,5% e entre outubro e dezembro últimos diminuiu 1,6% na zona euro. Já o rendimento abrandou, respetivamente, 0,3% e 0,5%.

Segundo o serviço estatístico europeu, na União Europeia (UE), nos primeiros três meses do ano, o consumo real das famílias por habitante recuou 0,2%, depois de ter descido 1,4% no trimestre anterior e avançado 0,3% no homólogo.

O rendimento real das famílias "per capita", por seu lado, subiu, no conjunto dos 27 Estados-membros, subindo 0,5%, face a um abrandamento de 0,4% no trimestre anterior e uma subida de 0,3% no homólogo.

No primeiro trimestre, o rendimento disponível das famílias avançou 2,0% na zona euro e 2,7% na UE - não fornecendo o Eurostat dados comparativos com outros períodos -, um aumento explicado por um maior contributo positivo da remuneração dos trabalhadores e, por outro lado, por um maior peso negativo dos impostos e contribuições sociais líquidas.