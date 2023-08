Consumo de gás na Europa cai quase 11% no primeiro semestre

Dinheiro Vivo/Lusa 17 Agosto, 2023 • 15:57 Partilhar este artigo Facebook

O consumo de gás na Europa caiu 10,6% na primeira metade do ano, segundo um relatório do Fórum dos Países Exportadores de Gás (GECF, na sigla em inglês).

As temperaturas verificadas no inverno levaram a uma queda no uso de aquecimento, justificando, em parte, esta evolução.

O fórum estima que para o segundo semestre se observem "tendências semelhantes ao consumo de gás natural" nos primeiros seis meses do ano, tendo em conta que o quarto trimestre deverá ser caracterizado por temperaturas quentes.

A procura de gás por parte do setor industrial permanece em níveis baixos, apesar da descida do preço na Europa, "sem a probabilidade de se verificar uma recuperação substancial nos próximos seis meses".

De acordo com os dados agregados pelo 'Gas Infrastructure Europe' (GIE), uma associação que reúne vários operadores europeus do setor, as instalações para o armazenamento de gás na Europa estavam hoje, em média, quase 90% cheias.

No entanto, a quantidade armazenada não é suficiente para garantir o consumo anual dos países.

Por exemplo, França tem 130 terawatts-hora (TWh) de capacidade de armazenamento subterrâneo de gás natural, menos de um terço do seu consumo anual de gás.

O GECF é composto por 12 países exportadores de gás, excluindo os Estados Unidos.