Consumo e rendimento das famílias recuam na UE no 4.º trimestre de 2022

O consumo real e o rendimento real das famílias por habitante recuaram, no quarto trimestre de 2022, tanto na zona euro quanto na União Europeia (UE), segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat.

De acordo com os dados do serviço estatístico europeu, na zona euro, o consumo real das famílias "per capita" recuou 1,2%, depois de se ter mantido no trimestre anterior e de ter caído 0,3% nos últimos três meses de 2021.

O rendimento familiar, por seu lado, caiu 0,5%, no quarto trimestre de 2022, nos países do euro, o que se compara com o recuo de 0,1% do período anterior e de 0,4% do homólogo.

Na UE, o consumo das famílias desceu 0,9%, depois de ter aumentado 0,5%, entre julho e setembro de 2022, e de se ter mantido no quarto trimestre de 2022.

Já o rendimento real "per capita" diminuiu, no conjunto dos 27 Estados-membros, 0,3%, em linha com o último trimestre de 2021 e abrandando quando comparado com a quebra de 0,5% do período entre julho e setembro de 2022.