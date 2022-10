Conta corrente da balança de pagamentos na zona euro com défice de 37 mil milhões

© INA FASSBENDER/AFP

O saldo da conta corrente da balança de pagamentos da zona euro registou, no segundo trimestre, um défice de 37 mil milhões de euros e da União Europeia (UE) um saldo negativo de 37,4 mil milhões, divulga hoje o Eurostat.

Na zona euro, o défice de 37 mil milhões de euros compara-se com um excedente de 89,2 mil milhões do segundo trimestre de 2021 e o de 17,4 mil milhões registado nos primeiros três meses do ano.

De acordo com o serviço estatístico europeu, a UE regista um défice de 37,4 mil milhões na conta de operações correntes da balança de pagamentos, depois do excedente homólogo de 104,8 mil milhõs e o de 8,8 mil milhões no trimestre anterior.

Em percentagem do Produto Interno Bruto (PIB), o saldo da conta de operações correntes foi, entre abril e junho, de -1,1% na zona euro e de -1,0% na UE.