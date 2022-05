Costa aceita convite do primeiro-ministro ucraniano para visitar Kiev

O primeiro-ministro, António Costa © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

O primeiro-ministro aceitou o convite do seu homólogo ucraniano para visitar a Ucrânia em data ainda a acertar, ocasião em que será assinado um acordo financeiro bilateral no âmbito do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Ester convite foi transmitido por António Costa em declarações aos jornalistas em São Bento, depois de ter estado reunido com o primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmygal, por videoconferência, encontro que teve como temas centrais as relações bilaterais entre dos dois países e a guerra provocada pela invasão russa da Ucrânia.

"O primeiro-ministro convidou-me a visitar a Ucrânia em data a acertar, convite que aceitei. Incluirá um encontro com o Presidente da República da Ucrânia, Volodymyr Zelensky", declarou o líder do executivo português.