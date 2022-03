Costa diz que Putin deu uma "nova vida à NATO"

O primeiro-ministro, António Costa, participa no debate preparatório do Conselho Europeu na Comissão Permanente, na Assembleia da República em Lisboa, 22 de março de 2022. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

O primeiro-ministro português considerou esta quinta-feira que o Presidente russo, Vladimir Putin, deu uma "nova vida à NATO", sublinhando que a Aliança "está bem viva" e que nem o 'Brexit' nem o foco dos Estados Unidos no Indo-Pacífico a enfraqueceram.

Falando aos jornalistas no quartel-general da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês), pouco depois de ter participado na cimeira de líderes da Aliança, António Costa salientou que Vladimir Putin sofreu duas derrotas ao invadir a Ucrânia, no passado dia 24 de fevereiro.

"A primeira grande derrota que Putin teve foi a extraordinária capacidade de resistência dos ucranianos, que demonstraram bem a sua alma nacional e a sua vontade de proteger a independência do seu território, e uma segunda grande derrota que Putin teve foi ter dado uma nova vida à NATO", disse.

Referindo-se às palavras do Presidente francês que, em novembro de 2019, tinha afirmado que a Aliança estava em "morte cerebral", o primeiro-ministro contrapôs que "hoje vê-se que a NATO está bem viva e reforçou significativamente os seus laços transatlânticos".

"Não foi a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) que enfraqueceu a NATO, nem o facto de os Estados Unidos terem hoje uma outra atenção para a região do Indo-Pacífico", frisou.

Questionado pelos jornalistas se, em algum momento, a NATO poderá ter que elevar a sua participação no conflito, Costa respondeu: "Esperemos que não, seria péssimo sinal que assim fosse".

No que se refere às forças portuguesas que poderão ser empenhadas nos países do leste da NATO, o primeiro-ministro reiterou que, neste momento, Portugal já está a "projetar uma companhia de infantaria para integrar um dos novos batalhões de combate que vai estar sediado na Roménia", constituída por 174 militares.

Além disso, o primeiro-ministro sublinhou ainda que há "um conjunto de elementos em estado de prontidão, às ordens do Comandante Supremo Aliado para a Europa (SACEUR, na sigla em inglês), para poderem ser mobilizados a qualquer momento, quer no quadro da força de intervenção rápida, quer da força de reforço".

Interrogado se os Aliados discutiram cenários de resposta no caso de uma eventual utilização de armas químicas por parte da Rússia na Ucrânia, António Costa sublinhou que, durante a cimeira, houve uma "afirmação muito clara que todos os Estados beligerantes têm de cumprir as leis da guerra".

"A guerra tem leis, tem regras, e, portanto, há um conjunto de armamento que é proibido a sua utilização. Foi feita uma afirmação muito clara, que consta da declaração final, que é inaceitável a violação de qualquer lei da guerra e a utilização de qualquer armamento proibido", sublinhou.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou pelo menos 977 mortos, dos quais 81 crianças e 1.594 feridos entre a população civil, incluindo 108 menores, e provocou a fuga de mais 10 milhões de pessoas, entre as quais 3,6 milhões para os países vizinhos, indicam os mais recentes dados da ONU.