Costa sugeriu que vacinação na Europa comece na primeira semana de janeiro

O primeiro-ministro sugeriu que a vacinação à escala europeia se iniciasse na primeira semana de janeiro, no dia 04 ou 05, depois da autorização da Agência Europeia do Medicamento que se reúne no dia 29 deste mês.

Questionado sobre o calendário já definido pela Bélgica para o dia 05 de janeiro, António Costa respondeu que "é um excelente dia. Mete-se a passagem do ano, dia de ano novo, o primeiro dia útil é dia 04, dia 05 é o segundo dia útil, vamos coordenar-nos para que tentemos fazer todos no mesmo dia", assinalou o primeiro-ministro.

"Sugeri efetivamente que tentássemos coordenar o esforço para que arrancássemos todos no mesmo dia com o processo de imunização. Para termos imunidade de grupo à escala da União Europeia não basta que um país alcance a imunidade de grupo", assinalou.

O primeiro-ministro lembrou que a Agência Europeia do Medicamento tem prevista a reunião para autorização da primeira vacina no dia 29 deste mês para avaliar o pedido da Pfizer, acreditando que o processo de vacinação pode começar logo de seguida.

"O esquema de distribuição está devidamente articulado com as companhias que produzem as vacinas", assinalou António Costa, lembrando que a Pfizer garantiu estar em condições de começar a distribuir a vacina logo que seja dada a autorização por parte da agência europeia.

Em relação à distribuição em Portugal, o primeiro-ministro assegurou que "toda a cadeia logística está identificada, está desenhada. No nosso caso concreto as Forças Armadas desempenarão um papel crucial na operação logística, para que as vacinas sejam administradas para assegurar tão rapidamente quanto possível a imunidade de grupo", frisou.

A sugestão de António Costa foi feita durante a Cimeira Europeia de chefes de Estado e de Governo, em Bruxelas, onde ficou fechado o acordo para desbloquear os fundos europeus de recuperação da economia - a chamada "bazuca" europeia.

Em causa 1,8 biliões de euros do próximo quadro plurianual e o pacote NextGenerationEU de que faz parte o Mecanismo de Recuperação e Resiliência no valor de 672,5 mil milhões de euros de que Portugal deverá beneficiar de perto de 13,2 mil milhões de euros.