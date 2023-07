Crédito y Caución revê em alta crescimento da zona euro e de Portugal em 2023

© Pixabay

A Crédito y Caución reviu em alta o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro em 2023 para uma expansão de 0,5%, mais 0,7 pontos percentuais do que as estimativas de há seis meses, devendo Portugal crescer 2,7%.

De acordo com as mais recentes Perspetivas Económicas divulgadas pela consultora, esta melhoria das previsões para a zona euro "baseia-se em fatores como a queda dos preços do gás na Europa, o bom desempenho dos mercados de trabalho ou a melhoria da confiança económica".

As principais economias da região registaram revisões do seu crescimento para 2023, sendo que em Portugal a consultora "espera que o crescimento do PIB atinja 2,7% em 2023, 2,3 pontos percentuais acima da previsão de dezembro".

Já para 2024, a economia da zona euro deverá crescer 1,2%, numa revisão em baixa de 0,9 pontos percentuais, com a Crédito y Caución a atribuir esta redução "aos efeitos persistentes da inflação elevada e aos efeitos retardados do aperto monetário".

A nível nacional, a perspetiva de crescimento do PIB para o próximo ano é de 1,5%.

A Crédito y Caución espera uma nova subida das taxas de julho, "após a qual do Banco Central Europeu deverá aplicar uma pausa prolongada no seu ciclo de aperto monetário".

Ainda assim, apesar das taxas mais elevadas e do abrandamento da economia mundial, são esperados aumentos dos investimentos na indústria transformadora e nos serviços.

O consumo deverá ficar limitado a 0,2% "devido à elevada inflação e às dificuldades de crédito", enquanto o mercado de trabalho deverá continuar resiliente, próximo dos 6,6% na zona euro.

A seguradora de crédito refere ainda que a política orçamental vai continuar a ser expansionista, depois de o défice público global da zona ter caído para 3,3% em 2022 face a 4,3% em 2021, prevendo-se uma redução para 2,6% em 2023 e 2,1% em 2024.

Já a manutenção das medidas de estímulo orçamental fazem continuar elevada a dívida pública na zona euro, que deve representar 91% do PIB em 2022 e "uma média de 90% em 2023 e 2024".

As previsões da consultora colocam a inflação na zona euro nos 5,2% para este ano e nos 1,3% no próximo, enquanto em Portugal este indicador deverá ficar nos 4,6% em 2023 e em 2,5% em 2024.