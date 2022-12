Crescimento do PIB da zona euro abranda no 3.º trimestre para 2,3%

© JULIEN WARNAND/EPA

O crescimento homólogo do Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro abrandou, no terceiro trimestre, para os 2,3%, face aos 4,2% do mesmo período de 2021, segundo uma estimativa divulgada esta quarta-feira pelo Eurostat.

Segundo o serviço estatístico da União Europeia (UE), na comparação com o segundo trimestre, entre julho e setembro, a economia da zona euro cresceu 0,3%, também abaixo do registado no período anterior (0,8%).

O PIB da UE, por seu lado, teve um crescimento homólogo de 2,5% e um trimestral de 0,4%, em ambos os casos abaixo do registado entre abril e junho de 2022: 4,3% e 0,7%.

A Irlanda (10,6%) foi o país cuja economia mais cresceu em termos homólogos, seguida pela Croácia (5,5%) e Chipre (5,4%), com a Estónia (-2,3%) e a Letónia (-0,4%) a apresentarem recuos no PIB.

Comparando com o segundo trimestre do ano, o PIB da Irlanda também teve o maior avanço (2,3%), seguido pelo de Chipre, Malta e Roménia (1,3% cada), tendo as maiores baixas sido assinaladas na Estónia (-1,8%), na Letónia (-1,7%) e na Eslovénia (-1,4%).

Entre julho e setembro, a economia portuguesa avançou 4,9% na variação homóloga e 0,4% na trimestral.

O Eurostat estima também que a taxa de emprego tenha tido um crescimento homólogo 1,8% na zona euro e 1,5% na UE, que se comparam com os 2,6% e os 2,4%, respetivamente, do mesmo período de 2021.

Na variação em cadeia, o número de pessoas com um emprego cresceu 0,3% entre os países da moeda única e 0,2% na média dos 27 Estados-membros, após o de 0,3% apresentado por ambas no segundo trimestre do ano.