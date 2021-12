Crescimento do PIB do Reino Unido abranda para 1,1% no 3.º trimestre

Londres © EPA

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) britânico abrandou no terceiro trimestre do ano, entre julho e setembro, para 1,1%, contra uma estimativa inicial de 1,3%, disse o Office for National Statistics (ONS).

Ao divulgar os números, o diretor de estatísticas económicas da ONS, Darren Morgan, disse que "os números revistos do PIB do Reino Unido recuperaram um pouco menos no terceiro trimestre", com fraco desempenho em setores como o da energia e o dos cabeleireiros.

O crescimento económico abrandou à medida que a inflação se mantém numa tendência ascendente, tendo subido para 5,1% em novembro.

Na quinta-feira passada, o Banco de Inglaterra aumentou as taxas de juro no Reino Unido de um mínimo histórico de 0,1% para 0,25%, para conter a inflação.