Crescimento do PIB do Reino Unido acelera para 0,2% no 2.º trimestre

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido acelerou para 0,2% no segundo trimestre, contra uma expansão de 0,1% registada no trimestre anterior, informou esta sexta-feira o gabinete de estatística britânico.

A aceleração do crescimento na segunda maior economia da Europa reflete uma expansão de 0,1% nos serviços, bem como um aumento de 0,7% na indústria transformadora e de 0,3% na construção.

Em dados mensais, o PIB do Reino Unido cresceu 0,5% em junho, após uma contração de 0,1% em maio e uma expansão de 0,2% em abril.

Em junho, o setor de serviços cresceu 0,2%, enquanto a produção e a construção cresceram 1,8% e 1,6%, respetivamente.

Este é o primeiro mês desde outubro de 2022 em que os três setores contribuíram positivamente para o PIB no mesmo mês.

Assim, em contraste com o valor trimestral, o PIB do Reino Unido em junho foi 0,8% acima do nível pré-pandemia de fevereiro de 2020.