Défice de operações correntes da zona euro agrava-se para 3,2% do PIB

No terceiro trimestre de 2022, a UE apresentou défices excedentes da conta corrente externa com a China, a Rússia, os Estados Unidos e a Índia.

A conta de operações correntes da zona euro registou um défice de 105,9 mil milhões de euros no terceiro trimestre de 2022, representando -3,2% do Produto Interno Bruto (PIB), divulgou esta quarta-feira o Eurostat.

O saldo negativo registado na conta de operações correntes da balança de pagamentos agravou-se face ao trimestre anterior (-39,2 mil milhões de euros, -1,2% do PIB) e compara-se com o excedente homólogo de 65,7 mil milhões (2,1% do PIB).

De acordo com o serviço de estatísticas comunitário, na União Europeia (UE), a conta de operações correntes registou, entre julho e setembro de 2022, um défice de 90,2 mil milhões (-2,3% do PIB) que se compara com o de 40,3 mil milhões (-1,0% do PIB) do trimestre anterior e com o excedente homólogo de 74,3 mil milhões (2,0% do PIB).

No terceiro trimestre de 2022, a UE apresentou défices excedentes da conta corrente externa com a China (-69,8 mil milhões), a Rússia (-24,2 mil milhões), os Estados Unidos (-11,5 mil milhões) e a Índia (-3,4 mil milhões).

Por outro lado, foram registados excedentes na conta corrente com o Reino Unido (57 mil milhões), a Suíça (21,2 mil milhões), o Canadá (9,7 mil milhões), os centros financeiros "offshore" (7,4 mil milhões), Hong Kong (6,2 mil milhões), Brasil (4,9 mil milhões) e Japão (1,4 mil milhões).