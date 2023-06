Delegação do PE apela a rápida conclusão do acordo UE-Mercosul

Parlamento Europeu em Bruxelas © GEORGES GOBET / AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 23 Junho, 2023 • 10:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Uma delegação do Parlamento Europeu (PE) apelou para a conclusão do acordo da União Europeia (UE) com o Mercosul e manifestou-se pronta para colaborar, durante uma deslocação a Brasília.

"Estamos num momento crucial para celebrar o acordo UE-Mercosul. A janela de oportunidade aberta tanto pela próxima presidência espanhola do Conselho da UE como pela próxima presidência do Mercosul do Brasil não deve ser desperdiçada", disse, em comunicado, o líder da delegação, David McAllister, sublinhando a coincidência de ambas decorrerem no segundo semestre do ano.

O eurodeputado alemão salientou ainda compreender "as preocupações de países como o Brasil em finalizar o acordo", referindo que o lado europeu está pronto para abordar estas questões para que possa ser concluído "o mais rapidamente possível".

A delegação de nove eurodeputados da Comissão de Assuntos Exteriores (AFET) do PE, que incluiu José Manuel Fernandes (PSD), reuniu-se, nomeadamente, com ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e com a secretária de Europa e América do Norte do Ministério dos Negócios Estrangeiros brasileiro, Maria Luisa Escorel.

A guerra da Rússia contra a Ucrânia e as suas consequências a nível mundial figuram entre os temas debatidos ao longo da visita de dois dias, que terminou na quinta-feira.

A delegação também se reuniu com o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, Renan Calheiros, e com membros da Comissão de Relações Exteriores e Defesa do Congresso, presidida por Paulo Alexandre Barbosa.

O acordo UE-Mercosul, o comércio, os desafios geopolíticos na América Latina, a próxima cimeira entre a UE e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, agendada em Bruxelas em 16 e 17 de julho, bem como a forma de relançar as relações UE-Brasil após a eleição de Lula da Silva como Presidente do Brasil foram também pontos abordados.

Os eurodeputados tiveram ainda oportunidade de dialogar com representantes de grupos indígenas, grupos de reflexão e outros representantes da sociedade civil.