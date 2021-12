Lusa 02 Dezembro, 2021 • 08:36 Partilhar este artigo Facebook

Segundo informou hoje o Governo espanhol, esta queda leva o número total de desempregados no país para 3.182.687 pessoas, o mais baixo para um mês de novembro desde 2008.

Por outro lado, as inscrições na Segurança Social subiram em novembro, com um aumento de 61.768 empregos em média mensal, para um número recorde de 19,7 milhões.

Descontando as variações sazonais, o aumento no emprego é de 109.451, a maior subido verificada num 11.º mês do ano.