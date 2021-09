Dieselgate. Advogado-geral defende que programa é contrário à lei da UE

© JENS SCHLUETER/AFP

O advogado-geral Athanasios Rantos defendeu junto do tribunal de Justiça Europeu que a instalação de um programa informático integrado que altera, em função da temperatura exterior e da altitude, o nível das emissões dos gases poluentes dos veículos é contrária ao direito da União Europeia e tal veículo não é conforme com o contrato de compra e venda.

A. Rantos proferiu estas conclusões depois dos tribunais eegionais de Klagenfurt e de Eisenstadt, na Áustria, e do Supremo Tribunal austríaco decidiram perguntar ao Tribunal de Justiça se um programa informático deste tipo constitui um «dispositivo manipulador».

O advogado-geral considerou que "um dispositivo desse tipo não pode ser justificado pela proteção do motor contra danos ou acidentes nem pelo funcionamento seguro do veículo se servir principalmente para proteger peças como a válvula EGR, o refrigerador AGR e o filtro de partículas diesel".

Recorde-se que há cerca de uma semana o julgamento de quatro ex-executivos da Volkswagen acusados no âmbito do processo "Dieselgate". Os antigos gestores são acusados de fraude em grupo organizado e de fraude fiscal agravada. Recorde-se que o escândalo estourou em setembro de 2015, quando a fabricante alemã admitiu ter manipulado 11 milhões de veículos para falsificar as emissões de gases poluentes.

A. Rantos defende ainda que "uma vez que um consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado, pode esperar que os requisitos regulamentares sejam respeitados, o veículo em causa não é conforme com o contrato de compra e venda".

Para o casuístico, uma falta de conformidade que consiste na existência, no veículo em causa, de um dispositivo manipulador proibido não pode ser considerada «insignificante», mesmo quando o consumidor, admitindo que tenha tido conhecimento da existência e do modo de funcionamento desse dispositivo, teria, apesar disso, adquirido esse veículo. Nestas condições, o consumidor não fica privado do direito de pedir a rescisão do contrato", lê-se no comunicado de imprensa sobre a matéria emitido pelo Tribunal de Justiça da União Europeia.

Refira-se que as conclusões do advogado-geral não vinculam o Tribunal de Justiça. Os advogados-gerais propõem ao Tribunal uma solução jurídica nos processos que lhes são atribuídos.

Agora, os juízes do Tribunal vaõ iniciar a sua deliberação no presente processo. O acórdão será proferido em data posterior.