Direita grega de Mitsotakis lidera legislativas na Grécia com resultados parciais

Os conservadores do primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis lideravam as eleições legislativas de hoje na Grécia, segundo os resultados parciais, mas poderão ter dificuldades em formar um Governo estável por não alcançarem a maioria absoluta.

A Nova Democracia (ND, direita), há quatro nos no poder, garante uma larga vantagem sobre o Syriza (esquerda) do antigo chefe de Governo Alexi Tsipras, que obtém 20% dos votos quando estavam registadas 30 por cento das assembleias de voto.

Kyriakos Mitsotakis, que pretende ser reconduzido no cargo por quatro anos, excluiu a possibilidade de formar uma coligação.

Por seu lado, Tsipras apelou ao líder do partido socialista Pasok-Kinal, Nikos Androulakis, para uma aliança, mas na resposta foram feitas exigências.

Se não for possível formar um Governo nas próximas duas semanas, como muitos analistas preveem, terá de ser convocada uma nova eleição, que deverá ter lugar no final de junho ou no início de julho.

O vencedor desta segunda votação teria então um bónus de até 50 lugares para lhe dar uma maioria estável.

