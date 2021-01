Acompanhe em direto o lançamento da presidência portuguesa da União Europeia

Por Dinheiro Vivo 05 Janeiro, 2021 • 16:30 Partilhar este artigo Facebook

Após a reunião de trabalho que decorreu esta tarde, do programa da visita de Charles Michel consta ainda uma breve visita ao Mosteiro dos Jerónimos, local onde foi assinado o Tratado de Adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia (atual União Europeia), em 1985.

Também hoje, pelas 18:30, o Grande Auditório do Centro Cultural de Belém será palco do espetáculo inaugural da presidência portuguesa, com um concerto da Orquestra Sinfónica Portuguesa, conduzido pela maestrina Joana Carneiro.

Portugal assumiu a sua quarta presidência do Conselho da UE no dia 1, a qual se estenderá durante o primeiro semestre de 2021. Portugal sucede à Alemanha. A partir do segundo semestre dará lugar à presidência da Eslovénia.