Dívida pública sobe na zona euro e na UE no terceiro trimestre de 2020

Entre julho e setembro, na zona euro, o rácio da dívida pública em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) situava-se em 97,3% na zona euro, em comparação com 95,0% no segundo trimestre e 85,8% do mesmo período de 2019.

Na UE, o rácio da dívida aumentou de 87,7% para 89,8% na variação trimestral, tendo sido de 79,2% no terceiro trimestre de 2019.

Portugal teve a quarta maior subida trimestral da dívida, continuando a apresentar a terceira maior entre os Estados-membros (130,8% do PIB).

De acordo com o gabinete estatístico europeu, os rácios mais elevados da dívida pública em relação ao PIB no final do terceiro trimestre de 2020 foram registados na Grécia (199,9%), Itália (154,2%), Portugal (130,8%), Chipre (119,5%), França (116,5%), Espanha (114,1%) e Bélgica (113,2%), e os mais baixos na Estónia (18,5%), Bulgária (25,3%) e Luxemburgo (26,1%).

Em comparação com o segundo trimestre de 2020, vinte Estados-Membros registaram um aumento do rácio da dívida pública em relação ao PIB no final do terceiro trimestre de 2020 e outros cinco registaram uma diminuição, enquanto o rácio se manteve estável na Estónia e na Holanda.

Os maiores aumentos no rácio foram observados na Grécia (8,5 pontos percentuais - pp), Chipre (6,2 pp), Itália (4,9 pp), Portugal (4,8 pp), Lituânia (4,6 pp) e Bulgária (4,0 pp).

Foram observadas diminuições na Áustria (-3,4 ​​​​​​​pp), Finlândia (-1,7 pp), República Checa (-1,5 pp), Bélgica (-0,9 pp) e Irlanda (-0,7 pp).