Rússia anunciou um cessar-fogo de três dias, a começar esta quinta-feira, no complexo metalúrgico de Azovstal, em Mariupol, de modo a permitir um corredor humanitário para retirar civis. Entretanto, o Ministério da Defesa russo anuncia a realização de um exercício militar onde foi simulado o disparo de mísseis com capacidade nuclear no enclave russo de Kaliningrado..