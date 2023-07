Economia alemã estagna no segundo trimestre e interrompe recessão técnica

© D.R.

A economia alemã estagnou (0,0%) no segundo trimestre, interrompendo a recessão técnica que se verificou depois da revisão em baixa do trimestre anterior e que estabeleceu uma contração de 0,1% entre janeiro e março, segundo estimativas provisórias.

De acordo com os dados provisórios divulgados pela agência federal de estatística alemã (Destatis), no primeiro trimestre a economia do país contraiu-se 0,1% em termos sazonais ajustados, uma revisão, depois de os dados provisórios terem, também, apontado para uma estagnação nesses três meses.

Assim, e após a contração de 0,4% no último trimestre de 2022, a Alemanha enfrentou uma situação de recessão técnica, ao atravessar dois trimestres consecutivos com contração do PIB.

De acordo com a agência estatística, as despesas das famílias no país "estabilizaram no segundo trimestre de 2023, após um fraco semestre de inverno".

Em termos homólogos, o Produto Interno Bruto (PIB) registou uma contração de 0,6% entre abril e junho de 2023, acrescenta a Destatis.