Economia britânica regressou ao nível pré-pandemia em novembro

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,9% em novembro face a outubro, elevando pela primeira vez a dimensão da economia britânica para níveis anteriores aos da pandemia, foi hoje anunciado.

A agência nacional de estatística britânica (Office for National Statistics, ONS) divulgou esta sexta-feira números que confirmam que a economia nacional está 0,7% acima do nível verificado em fevereiro de 2020, no início da crise sanitária.

"A economia cresceu fortemente no mês anterior do aparecimento da Ómicron, com excelentes resultados para arquitetos, retalhistas, serviços de correio e contabilistas", declarou num comunicado o economista chefe do ONS, Grant Fitzner.

Fitzner disse que a construção também recuperou graças à disponibilidade de matérias-primas, o que contribuiu para um aumento do PIB superior ao esperado em novembro pelos analistas, que em geral previam um crescimento de 0,4%.

"É espantoso ver a dimensão da economia regressar aos níveis pré-pandemia em novembro, uma prova da coragem e determinação do povo britânico", escreveu o ministro das Finanças britânico, Rishi Sunak, na sua conta do Twitter.

It"s amazing to see the size of the economy back to pre-pandemic levels in November - a testament to the grit and determination of the British people.



The government is continuing to support people and businesses, including through grants, loans and tax reliefs. https://t.co/yfwssbAoMX - Rishi Sunak (@RishiSunak) January 14, 2022

Olhando para o último trimestre de 2021, o ONS indicou na sua análise que o PIB estará em níveis semelhantes ou superiores aos alcançados no mesmo período de 2019 se a economia tiver crescido pelo menos 0,2% entre outubro e dezembro de 2021, e não houver revisões em baixa.

A este respeito, os analistas advertem que a economia nacional pode ter abrandado depois da propagação da variante Ómicron do novo coronavírus no final do ano passado.

No entanto, estão confiantes de que o PIB voltará a crescer no próximo mês de fevereiro com o fim previsto do chamado "plano B" (de restrições, que inclui o uso obrigatório de máscaras em alguns locais e o teletrabalho) adotado pelo Governo para combater a nova vaga.