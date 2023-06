Economia da zona euro entrou em recessão técnica no primeiro trimestre

© Leonardo Negrão / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 08 Junho, 2023 • 11:27

A economia da zona euro entrou em recessão técnica nos primeiros três meses de 2023 ao contrair-se pelo segundo trimestre consecutivo na variação em cadeia, segundo dados divulgados pelo Eurostat, esta quinta-feira.

No primeiro trimestre do ano, o Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro recuou 0,1% na variação em cadeia, a mesma taxa de contração que tinha sido registada nos últimos três meses de 2022.

De acordo com o serviço estatístico europeu, nos primeiros três meses deste ano a despesa de consumo final das famílias diminuiu 0,3% na zona euro (após -1,0% no trimestre anterior) e das administrações públicas recuou 1,6% (depois de ter crescido 0,8% no período anterior).

As exportações diminuíram 0,1% nos países do euro e as importações recuaram 1,3% entre janeiro e março (-0,2% e -2,5% no quatro trimestre de 2022).

A formação bruta de capital fixo, por seu lado, aumentou 0,6% na zona euro (após 3,5% de quebra).

A economia da zona euro teve, no primeiro trimestre, um crescimento homólogo de 1,0%, um abrandamento face aos 1,8% do anterior, e manteve o recuo em cadeia de 0,1%, segundo dados hoje divulgados pelo Eurostat.

Na União Europeia (UE), o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) também abrandou para 1,0% na variação homóloga (1,7% nos primeiros três meses de 2022) e acelerou, na comparação em cadeia, 0,1%, face ao recuo de 0,2% registado entre outubro e dezembro últimos.

O PIB é um indicador para medir a atividade económica, entrando a economia em recessão técnica quando há queda de dois trimestres consecutivos.