Economia espanhola cresce 0,6% no primeiro trimestre

O Instituto Nacional de Estatística espanhol (INE) reviu em alta o crescimento da economia espanhola no primeiro trimestre do ano para 0,6%, mais uma décima do que o inicialmente estimado, segundo dados da contabilidade nacional divulgados esta sexta-feira.

O crescimento económico trimestral foi apoiado por uma recuperação acentuada das exportações, que passaram de uma queda no quarto trimestre de 2022 para um aumento de 5,7% no primeiro trimestre, e pelo investimento empresarial, que cresceu 3,5%.

O bom desempenho das exportações e do investimento ocorreu num contexto em que o consumo das famílias caiu, com uma contração de 1,4%, pelo que a procura nacional (consumo e investimento) subtraiu 0,9 pontos ao avanço trimestral do PIB, enquanto a procura externa (exportações e importações) contribuiu com 1,5 pontos.