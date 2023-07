Pedro Sanchez, presidente do Governo de Espanha. © SERGEY DOLZHENKO/EPA

A economia espanhola cresceu 0,4% no segundo trimestre do ano, comparando com o anterior, segundo uma estimativa do Instituto Nacional de Estatística espanhol (INE) divulgada esta sexta-feira.

Este crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de Espanha entre abril e junho é uma décima inferior ao estimado para o trimestre anterior (0,5%).

Comparando com os mesmos meses de 2022, o PIB de Espanha cresceu 1,8% no segundo trimestre.

Segundo o INE espanhol, o crescimento da economia no segundo trimestre resultou da procura interna (consumo e investimento), tendo-se registado, no mesmo período, um recuo da procura externa (exportações e importações).

A economia espanhola cresceu 5,5% no ano passado, um aumento igual ao de 2021 e, nos dois casos, o maior desde 1973.

Segundo o INE, o valor do PIB de Espanha no conjunto do ano passado foi de 1.327.108 milhões de euros a preços correntes, mais 10% do que em 2021, mas ainda abaixo do valor pré-pandemia.

A Comissão Europeia melhorou em maio as previsões para a economia espanhola este ano e calculou um crescimento do PIB de 1,9%, mais cinco décimas do que na estimativa anterior.

Para 2024, Bruxelas manteve a estimativa de crescimento de 2% da economia de Espanha.

Nos documentos publicados em maio, a Comissão Europeia afirmou, em relação a Espanha, que depois da "forte expansão" de 2022, a previsão é que a atividade económica abrande em 2023, embora se mantenha o crescimento, sustentado pela "resiliência do mercado de trabalho" e pela aplicação dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Bruxelas acrescentou que a perspetiva é que o crescimento do PIB espanhol volte a acelerar em 2024.