Economia italiana cresce 3,9% em 2022

O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália cresceu 3,9% em 2022, acima da previsão de 3,7% do Governo, anunciou o Instituto Nacional de Estatística (Istat).

No quarto trimestre, a economia cresceu 1,7% em termos homólogos e contraiu 0,1% face ao terceiro trimestre, um pouco menos do que o esperado.

Após sete trimestres consecutivos de crescimento económico, a Itália registou uma "ligeira desaceleração no último período de 2022, enquanto em termos de tendência continua a evoluir a um ritmo mais lento do que nos trimestres anteriores", esclarece o Istat sobre os dados preliminares em comunicado.

A estimativa preliminar agora divulgada para a evolução do PIB italiano reflete, "do lado da oferta, uma contração nos setores agrícola e industrial que contrasta com um ligeiro crescimento no setor de serviços", adianta o Istat.

A evolução da procura interna da Itália afetou negativamente o PIB, enquanto a procura externa teve um efeito positivo, lê-se no comunicado.