Eleições em Espanha: PP à frente nas sondagens, mas sem maioria

Alberto Núñez Feijóo, líder do Partido Popular espanhol. © AFP

O Partido Popular (PP) lidera a corrida para as eleições legislativas em Espanha, mas sem maioria absoluta, revelam duas sondagens divulgadas pela imprensa espanhola este sábado. Segundo a agência Reuters, as sondagens indicam que para conseguir garantir a maioria dos 350 lugares do parlamento, o PP teria de se coligar com o Vox, partido de extrema-direita.

De acordo com a sondagem da GAD3 para o jornal ABC, o PP de Alberto Núñez Feijóo ganha com 37,2% dos votos (152 lugares), contra os 28,5% (115 lugares) do PSOE de Pedro Sánchez. Já o partido de extrema-direita Vox surge com 11,7% (29 lugares) e o partido Sumar, de extrema-esquerda, com com 11,4% (25 lugares).

PP e Vox garantem juntos mais de 181 lugares, o suficiente para garantir a maioria no parlamento, segundo esta sondagem para o ABC, que entrevistou 6501 pessoas por telefone entre os dias 29 de junho e 14 de julho, e que tem uma margem de erro de 1,2%.

Já a sondagem deste sábado feita pela 40dB para o jornal El País aponta para que o PP alcance 32% dos votos (133 lugares) e o Vox 13,8% (38 lugares), um resultado que não garantiria maioria. Esta consulta envolveu duas mil entrevistas telefónicas entre 10 a 14 de julho, e apresenta uma margem de erro de 2,2%, avança a Reuters.

As eleições, que deveriam decorrer em dezembro deste ano, foram antecipadas pelo primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez, após os maus resultados para os partidos de esquerda nas eleições regionais de maio.