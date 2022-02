Em direto. Presidente ucraniano admite negociar com russos, mas não na Bielorrússia

O exército russo entrou esta madrugada na segunda maior cidade ucraniana, Kharkiv, no norte, onde fez explodir um depósito de petróleo, e cercou duas cidades no sul da Ucrânia, Kherson e Berdiansk. Zelensky admite negociar com russos mas recusa que seja na Bielorrússia, onde já está uma delegação russa.