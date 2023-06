Emissões de CO2 recuam na UE e Portugal regista a segunda maior subida em 2022

Dinheiro Vivo/Lusa 09 Junho, 2023 • 11:08 Partilhar este artigo Facebook

As emissões de dióxido de carbono (CO2) pela combustão de combustíveis fósseis para utilização energética na União Europeia (UE) recuaram, em 2022, 2,8% face a 2021, com Portugal a registar a segunda maior subida (9,9%), segundo o Eurostat.

De acordo com o serviço estatístico da UE, as emissões de CO2 provenientes da combustão de combustíveis fósseis (petróleo e produtos petrolíferos, gás natural, carvão e turfa) para utilização energética nos 27 atingiram quase 2,4 gigatoneladas em 2022.

No ano passado, as emissões de CO2 recuaram em 17 Estados-membros e aumentaram nos outros nove, com as maiores descidas homólogas a serem registadas nos Países Baixos (-12,8%), Luxemburgo (-12%), Bélgica (-9,7%) e Hungria (-8,6%).

No extremo oposto, a Bulgária apresentou a maior subida nas emissões (12%), seguida por Portugal (9,9%) e Malta (4,1%).

As emissões de CO2 provenientes da utilização de energia são um dos principais fatores que contribuem para o aquecimento global e representam cerca de 75% de todas as emissões de gases com efeito de estufa produzidas pelo homem na UE.

A combinação de combustíveis, os padrões de habitação, o crescimento económico, a dimensão da população e as atividades industriais e de transporte são alguns dos fatores que influenciam as emissões de CO2 provenientes da utilização de energia.