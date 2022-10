Energia: Espanha estima cinco a sete anos para conclusão de ligação Barcelona-Marselha

Pedro Sanchez, Emmanuel Macron e António Costa © Ludovic MARIN/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 21 Outubro, 2022 • 10:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O gasoduto entre Barcelona e Marselha, para transporte de energia entre a Península Ibérica e França, poderá levar cinco a sete anos a estar concluído e o objetivo é que seja financiado por fundos europeus, disse o Governo espanhol.

Segundo a ministra espanhola com a pasta da Energia, Teresa Ribera, a intenção é sublinhar o caráter europeu e o "interesse comum" e candidatar a ligação submarina para transporte de gás e hidrogénio a "infraestrutura de interesse comunitário e que haja um financiamento europeu que pague a maior parte do projeto.

O projeto, acordado e anunciado na quinta-feira por Portugal, Espanha e França, tem "vocação europeísta e solidária" porque permitirá diversificar as fontes de energia e de abastecimento na União Europeia e, além disso, será sustentável a longo prazo, afirmou Teresa Ribera, numa entrevista hoje à Catalunya Radio.

Os prazos para o desenvolvimento e conclusão da ligação energética entre Barcelona e Marselha, batizada BarMar, ainda não foram definidos, mas a ministra espanhola estimou hoje que pode levar "cinco, seis ou sete anos" a concluir, dependendo do início da construção, que não poderá ser imediato, por serem necessários vários procedimentos prévios, como avaliações de impacto ambiental ou a definição de custos e do financiamento.

Numa outra entrevista, também hoje, à televisão espanhola Antena 3, a ministra Teresa Ribera justificou a opção pelo BarMar, em substituição do gasoduto pelos Pirenéus (projeto conhecido por MidCat), que Espanha e Portugal defendiam, com a conclusão, por parte do Governo espanhol, "de que o melhor e mais rápido era não prescindir de França" e que o hidrogénio que se produza na Península Ibérica "chegue ao esqueleto" de ligações energéticas europeias.

O acordo entre Portugal, Espanha e França foi alcançado na quinta-feira, em Bruxelas, durante uma reunião dos líderes dos governos dos três países.

António Costa, Pedro Sánchez e Emmanuel Macron decidiram avançar com um "Corredor de Energia Verde", por mar, entre Barcelona e Marselha (BarMar) em detrimento de uma travessia pelos Pirenéus (MidCat).

O calendário, as fontes de financiamento e os custos relativos à execução do corredor verde BarMar serão debatidos num novo encontro a três em dezembro, em Alicante, Espanha.

De acordo com o texto acordado, a que a Lusa teve acesso, os ministros da Energia dos três países - que também estiveram presentes na reunião - irão começar imediatamente o trabalho preparatório para avançar com o BarMar e também sobre o reforço das interligações elétricas entre Espanha e França, "em ligação estreita com a Comissão Europeia".

Os dois primeiros-ministros ibéricos e o Presidente francês acordaram ainda na necessidade de "concluir as futuras interligações de gás renovável entre Portugal e Espanha, nomeadamente a ligação de Celorico da Beira e Zamora (CelZa)".

As infraestruturas que serão criadas para a distribuição de hidrogénio "deverão ser tecnicamente adaptadas para transportar outros gases renováveis, bem como uma proporção limitada de gás natural como fonte temporária e transitória de energia".

O primeiro-ministro, António Costa, considerou que o acordo permite "ultrapassar um bloqueio histórico" relativamente às interconexões ibéricas para gás e eletricidade.