Espanha prolonga controlo de fronteiras com Portugal até 16 de abril

Filipe Gil/DN 03 Abril, 2021 • 17:06

A informação oficial do estado espanhol indicou, este sábado, que vai manter as fronteiras com Portugal encerradas até 16 de abril.

O boletim oficial do estado espanhol indicou "consultou as autoridades portuguesas" para prolongar a data de abertura de fronteiras entre os dois países, anteriormente prevista para 6 de abril, indicou a agência informativa EFE.

O texto indica ainda que só permitirá a entrada em Espanha, até essa data, aos cidadãos espanhóis ou o seu conjunge com o qual mantenham uma união semelhante à conjugal registada num registo público, bem como os ascendentes e descendentes que vivem a seu cargo.

Os cidadãos residentes em Espanha devem provar a sua residência habitual, bem como os estudantes que estudam em Espanha para poderem entrar no país, indica o boletim informativo.