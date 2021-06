Espanha quer criar criptomoeda pública, a primeira da Europa

Pedro Sanches, primeiro-ministro espanhol © Mariscal/EPA

O governo espanhol quer ser o primeiro país da União Europeia a ter uma criptomoeda, indexada ao euro, e o partido socialista espanhol (PSOE) lançou uma iniciativa no parlamento com esse objetivo, avança o jornal El Espanhol. Seria a segunda criptomoeda pública do mundo, a seguir à das ilhas Caimão, nas Bahamas.

A proposta do PSOE é que o governo de Sánchez, em colaboração com o Banco de Espanha, desenvolva estudos para avaliar a criação de um "euro digital", uma moeda virtual emitida pelo banco central espanhol.

Segundo o El Espanhol, o objetivo é a "estabilidade financeira" da zona euro e que se "recupere o caráter do dinheiro como bem público e debaixo de controlo democrático".

O jornal cita um relatório do Banco de Pagamentos Internacionais de Basileia que aponta para que uma grande parte das instituições financeiras esteja a já a trabalhar na criação de criptomoedas.

O governo espanhol diz, avança a publicação espanhola, que as criptomoedas públicas, ao contrário das privadas (como é o caso da bitcoin) serão "mais seguras", não estando sujeitas a tanta volatilidade no seu valor. Com ela o executivo de Pedro Sánchez espera constituir uma alternativa aos sistemas de pagamento fora do circuito bancário formal.

O PSOE aponta para a China, que tem um projeto-piloto em curso de um yuan digital em algumas cidades do país.

O modelo podia passar por uma moeda digital direta, com contas abertas no banco central, ou por um sistema híbrido em que se mantêm os sistemas de pagamentos privados.