Espanha vai subir salário mínimo em 8%, para 1.080 euros

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez © AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 31 Janeiro, 2023 • 16:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Espanha vai subir o salário mínimo em 8%, para os 1.080 euros, anunciou o primeiro-ministro do país, Pedro Sánchez.

O aumento resulta de um acordo com os sindicatos, afirmou Pedro Sánchez, que falava no Senado espanhol (câmara alta), sem se referir às associações patronais.

O salário mínimo espanhol (pago a 14 meses) passará assim a ser 60% do salário médio do país, disse Sánchez, que sublinhou que este era um dos compromissos que assumiu para a atual legislatura, que termina este ano.

Espanha tem eleições regionais e municipais marcadas para 28 de maio e haverá eleições legislativas gerais no final do ano.

No Governo atual está uma coligação do Partido Socialista (PSOE, liderado por Pedro Sánchez) e da plataforma de partidos da extrema-esquerda Unidas Podemos.

O salário mínimo em Espanha está atualmente nos 1.000 euros brutos.

Nas negociações que estavam em curso, os sindicatos pediam um aumento para os 1.100 euros.

Nesta intervenção no Senado, o primeiro-ministro espanhol disse querer aumentar o poder de compra dos espanhóis, que considerou ser muito baixo, e lembrou que o país fechou 2022 com uma inflação (aumento dos preços comparando o mesmo período do ano anterior) de 5,7%, sendo o aumento do salário mínimo anunciado hoje superior.

Espanha fechou o ano passado com a inflação mais baixa da União Europeia (UE), depois de no primeiro semestre de 2022 ter tido dos valores mais elevados e de em julho ter registado a taxa mais alta no país desde 1984 (10,8%).

A média da inflação em Espanha em 2022 foi 8,4%.

Espanha aprovou ao longo de 2022 seis pacotes de medidas para responder à inflação superiores a 3% do Produto Interno Bruto (PIB), cerca de 45.000 milhões de euros, entre ajudas diretas a consumidores e empresas e benefícios fiscais, como a redução do IVA da eletricidade e do gás para 5% ou desconto de 20 cêntimos por litro na compra de combustíveis.

No mesmo debate de hoje no Senado, o líder do maior partido da oposição (Partido Popular), Alberto Núñez Feijóo, disse a Sánchez que Espanha viveu em 2022 um dos "maiores processos inflacionistas das últimas décadas" e que o país é o último da Europa a recuperar o PIB pré-pandemia.

O PIB espanhol cresceu 5,5% em 2022, a mesma taxa registada em 2021.