Eurodeputados destacam importância das pescas na economia azul e pedem mais investimento

Pesca da Sardinha. Lota de Matosinhos © Pedro Granadeiro/Global Imagens

03 Maio, 2022

O Parlamento Europeu, reunido em Estrasburgo, França, destacou, esta terça-feira, a importância das pescas na economia azul e instou a Comissão Europeia e os Estados-membros a aumentar o investimento em práticas de pesca e aquicultura sustentáveis.

O relatório "Uma economia azul sustentável na UE: o papel dos setores da pesca e da aquicultura", da autoria da eurodeputada portuguesa Isabel Carvalhais (PS), foi hoje aprovado pelo Parlamento Europeu, com 494 votos a favor, 66 votos contra e 66 abstenções, representando uma nova estratégia de economia azul sustentável da União Europeia, com destaque para as pescas.

No entanto, os eurodeputados instaram a Comissão Europeia e os Estados-membros a aumentar as possibilidades de investimento em práticas de pesca e aquicultura modernas e sustentáveis, sublinhando a necessidade urgente de investir em novos navios e infraestruturas portuárias, bem como na diversificação das economias das comunidades costeiras, remotas e ultramarinas.

Destacaram ainda medidas como o aumento da produção de algas para a captura de dióxido de carbono, a recolha de lixo marinho, a limitação da pesca de arrasto, bem como a proibição do uso de técnicas prejudiciais nas zonas marinhas estritamente protegidas da EU.

Em declarações à Lusa, a eurodeputada Isabel Carvalhais disse que os pescadores portugueses "estão na primeira linha dos interessados na conservação da biodiversidade", sendo que o relatório buscou "um equilíbrio, pois também compreendemos aquilo que são as necessidades económicas do setor e não podemos esquecer a pesca de pequena dimensão, artesanal, que é uma das que fica mais prejudicada na Europa e no resto do mundo".

Em relação à eliminação da pesca de arrasto em áreas marinhas protegidas, que confessou ser um tema "um tanto ou quanto fraturante", a representante portuguesa elogiou: "Portugal é um exemplo e vamos continuar a ser um exemplo de pesca sustentável, as nossas embarcações poderão fazer pesca de arrasto em determinadas zonas, mais para sudoeste, mas não entram naquilo que é a área protegida costeira".

Defendendo que, ainda assim, há muito por fazer, Isabel Carvalhais mostrou-se satisfeita com "a boa receção que esta nossa redação teve no setor, porque quem pesca nessas áreas, açorianos, madeirenses, percebe perfeitamente o que nós estamos a falar quando têm de enfrentar frotas de outros países e aquilo que efetivamente acontece".

A eurodeputada reforçou também que o relatório "não é um regulamento, é uma mensagem política do que queremos para o futuro", pelo que aborda outras "questões importantes como a renovação geracional, a maior visibilidade que deve ser dada às mulheres, a importância de termos uma governança a nível internacional para a gestão dos recursos e espaços marinhos".