Eurodeputados do PSD questionam critério de distribuição de fundos para a Madeira

© Artur Machado / Global Imagens

Dinheiro Vivo 04 Setembro, 2021 • 12:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os eurodeputados do PSD estão contra o critério de distribuição de fundos do Portugal 2030 que, baseado na população, traduzirá uma quebra significativa de verbas em regiões como a Madeira.

Os eurodeputados enviaram uma carta aberta ao primeiro-ministro, António Costa, ao ministro do Planeamento, Nelson Souza e a Elisa Ferreira, comissária europeia da Coesão e Reformas, a reclamar "maior justiça na distribuição de fundos referentes ao Portugal 2030" e onde criticam "a consideração única do critério da população, que em regiões como a Madeira se traduz numa redução significativa de verbas face ao período 2014-2020".

Na carta, sublinham a necessidade de o Governo ter em consideração as especificidades de cada região, em especial das mais isoladas e ultraperiféricas, "pois só dessa forma se poderão corrigir as muito vincadas assimetrias entre as várias regiões do território nacional".

"É, por isso, com muita preocupação que nos deparamos, nas negociações das verbas do Portugal 2030, com situações que, se não forem corrigidas de imediato, podem facilmente resvalar para o campo da desigualdade e injustiça, aumentando ainda mais o fosso entre regiões", escrevem os eurodeputados, dando como exemplo o caso da Madeira, "mais concretamente no que concerne à repartição relativa ao Fundo de Coesão."

Segundo a eurodeputada do PSD, Cláudia Monteiro de Aguiar, "o Governo conhece bem a situação de vulnerabilidade da Madeira, nomeadamente ao nível da sua economia, muito afetada pela pandemia, muito exposta ao exterior, com muitas condicionantes ao nível das acessibilidades e transportes, alvo fácil de catástrofes naturais, pelo que a próxima década representará um enorme desafio com necessidade de investimentos em várias áreas".

Cláudia Monteiro de Aguiar considera ainda que "o discurso do primeiro-ministro, no qual reiteradamente faz apelo à solidariedade e afasta cenários de austeridade, não é coerente com as suas práticas nas negociações dos fundos europeus com o Governo Regional da Madeira, nas quais se propõe cortar as verbas alocadas face ao período anterior de 2014-2020."

Na carta, os eurodeputados realçam que o critério da população foi o único considerado e que não se entrou em linha de conta com o facto de a Região Autónoma da Madeira não ter sido contemplada no "plano nacional relativo ao Fundo de Transição Justa e tem um acesso limitado ao Mecanismo Interligar a Europa por não integrar a rede prioritária", não contribuindo "para debelar os efeitos negativos da sua insularidade e ultraperiferia, devendo por isso ser alvo de um processo de compensação, que pode e deve ser concretizado via Fundo de Coesão."

A missiva foi subscrita pelos eurodeputados Cláudia Monteiro de Aguiar, Paulo Rangel, Lídia Pereira, José Manuel Fernandes, Álvaro Amaro e Graça Carvalho.