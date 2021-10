Europol lança operação de proteção dos fundos europeus Next Generation

© D.R.

Dinheiro Vivo/Lusa 15 Outubro, 2021 • 14:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Europol lançou esta sexta-feira uma operação de proteção dos fundos europeus concedidos ao abrigo do programa comunitário Next Generation EU que vai durar um ano e conta com a participação de 19 Estados-membros.

Portugal vai estar representado pela Polícia Judiciária (PJ), nomeadamente pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC), dando continuidade "à atividade de prevenção e investigação" para, segundo a PJ, assegurar a "proteção dos interesses económicos e financeiros de Portugal e da União Europeia".

Designada Operação Sentinel, a iniciativa do corpo de polícia europeu visa a promoção da colaboração entre diferentes instituições na prevenção, deteção e investigação de possíveis situações de fraude na atribuição destes fundos europeus destinados à recuperação económica na sequência da pandemia de covid-19.

O plano Next Generation EU foi aprovado pelos líderes europeus em julho de 2020 e ascende a 750 mil milhões de euros.

A Procuradoria Europeia, o Eurojust e o Organismo de Luta Antifraude estão também entre as entidades associadas à operação iniciada pela Europol.