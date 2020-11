Excedente comercial sobe na zona euro para 24,8 mil milhões

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

De acordo com o gabinete estatístico europeu, as exportações dos países da moeda única para o resto do mundo atingiram os 190,3 mil milhões de euros, um recuo homólogo de 3,1%, e as importações caíram 7,1% para os 165,5 mil milhões de euros.

Na União Europeia (UE), o excedente da balança comercial externa de bens aumentou para os 24,5 mil milhões de euros, face a setembro de 2019, com as exportações a baixarem 2,8% totalizando 171,0 mil milhões de euros e as importações de países terceiros a registarem um recuo homólogo de 8,9%, para os 146,5 mil milhões de euros.

O comércio entre os 19 países do euro, por seu lado, recuou 1,0% para os 164,2 mil milhões de euros, enquanto o dos 27 Estados-membros da UE mantido se manteve estável nos 260,7 mil milhões de euros.