Excedente do comércio externo de bens na zona euro recua em maio para 7,5 mil milhões

A zona euro registou em maio um excedente de 7,5 mil milhões de euros no comércio de mercadorias com o resto do mundo, face ao de 8,9 mil milhões no período homólogo, divulga esta sexta-feira o Eurostat.

De acordo com o gabinete estatístico europeu, as exportações de mercadorias da zona euro para o resto do mundo foram de 188,2 mil milhões de euros em maio de 2021, um aumento de 31,9% em relação ao mesmo mês de 2020 e que foi fortemente afetado pelas medidas introduzidas pelos Estados-membros para combater a covid-19.

As importações do resto do mundo foram de 180,7 mil milhões de euros (ME), mais 35,2% em comparação com maio de 2020.

Na União Europeia (UE), a balança comercial externa de bens registou um excedente de 7,9 mil ME, face ao de 6,6 mil ME de maio de 2020.

As exportações de bens da UE para o resto do mundo foram de 172,3 mil ME, uma subida homóloga de 32,8%, e as importações chegaram aos 164,4 mil ME, mais 33,7% do que as de maio de 2020.