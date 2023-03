Exportações da UE para Ucrânia superam níveis anteriores à guerra

Inspeção de um campo de trigo na região de Mykolaiv, Ucrânia © Ukrainian State Emergency Service/AFP

As exportações dos Estados-membros da União Europeia (UE) para a Ucrânia, fortemente afetadas no início da invasão da Rússia, em fevereiro de 2022, superaram em dezembro último os níveis anteriores à guerra, segundo dados publicados pelo Eurostat.

De acordo com o gabinete oficial de estatísticas da UE, o comércio do bloco comunitário com a Ucrânia "foi fortemente afetado desde o início da invasão russa [a 24 de fevereiro do ano passado], tendo-se registado uma forte perturbação inicial entre fevereiro e março de 2022, quando a quota da Ucrânia em relação aos fluxos extra-UE diminuiu tanto para as importações como para as exportações", na ordem dos -40% e -56%, respetivamente.

"Contudo, em dezembro de 2022, a quota da Ucrânia nas exportações extra-UE estava acima do nível anterior à guerra", ao fixar-se nos 1,5%, acima dos 1,2% registados em fevereiro de 2022, enquanto as importações permaneceram ligeiramente abaixo (1,0%, comparando com 1,1%).

O Eurostat especifica que, numa análise aos seis produtos mais relevantes a nível de importação, a quota da Ucrânia nas importações da UE recuou em produtos como o óleo de girassol (79,8% em 2022, contra 87,5% em 2021), milho (47,5%, contra 50,7%), colza ou sementes de colza (31,0% contra 39,2%) e ferro e aço (4,4% contra 10,7%).

Em maio do ano passado, a UE criou os chamados "corredores solidários", com o objetivo de assegurar que a Ucrânia pudesse continuar a exportar cereais e outros produtos agrícolas, mas também importar as mercadorias de que necessita, desde a ajuda humanitária aos alimentos para animais e aos fertilizantes.

Segundo dados do Conselho da UE de meados de fevereiro passado, "graças aos corredores solidários da UE, foram exportados da Ucrânia 23 milhões de toneladas de cereais e mercadorias conexas, o que equivale a 20 mil milhões de euros em receitas".

Outra medida de solidariedade adotada pela UE a nível comercial, também em maio, foi a adoção de um regulamento a autorizar a liberalização temporária, por um ano, do comércio e outras concessões comerciais no que diz respeito a determinados produtos ucranianos.