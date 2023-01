Fabricantes de automóveis europeus estimam vender mais 5% em 2023

Autoeuropa é a maior fábrica de automóveis portuguesa. (PAULO SPRANGER/Global Imagens)

A Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA) estima que as vendas de automóveis na União Europeia cresçam 5% em 2023 em termos homólogos, para 9,8 milhões, mas ainda abaixo dos valores anteriores à pandemia da covid-19.

"Apesar das muitas incertezas que se avizinham, o mercado deverá começar a recuperar em 2023", afirmou a diretora-geral da ACEA, Sigrid de Vries, em conferência de imprensa citada pela agência France-Presse (AFP), registando que em 2022 as vendas foram 9,3 milhões de unidades - 10,4% abaixo que em 2021 e o valor mais baixo em 30 anos.

Nos cinco principais mercados da União Europeia (UE), os registos de carros novos aumentaram na Alemanha (incremento de 1,1%) e baixaram em Itália (-9,7%), França (-7,8%) e Espanha (-5,4%).

Os fabricantes europeus pedem à indústria para "reforçar a sua posição no cenário global" no imediato.

Na transição para motores elétricos, a indústria da UE representa 19,4% do mercado mundial de automóveis de passageiros, enquanto EUA somam 19,3%, a América do Sul 4,2% e a Ásia 52%.

"A nossa indústria teve durante muito tempo uma vantagem competitiva através da cadeia de valor do motor de combustão. Este já não é o caso nos veículos elétricos", admitiu o presidente da ACEA e presidente da Comissão Executiva do Grupo Renault, Luca de Meo.

O empresário italiano assinalou que "o apoio das autoridades locais e nacionais tem sido maciço e ainda está a crescer na China e nos Estados Unidos".

A ACEA enviou hoje uma carta à Comissão Europeia, ao Parlamento Europeu e aos embaixadores dos Estados-membros na UE em que exige que os objetivos climáticos não sejam "irrealistas" e uma resposta europeia à Lei da Redução da Inflação dos EUA e ao plano Made In China 2025.

De Meo apontou que o plano norte-americano envolve "dinheiro elevado" e, "de muitas maneiras, tenta defender a produção local".

"Muitas marcas europeias exportam para os EUA e precisam de proteção", sublinhou o empresário italiano, que acrescentou que os fabricantes europeus não pedem "protecionismo", mas "um quadro competitivo".

A indústria automóvel europeia pede "uma política industrial ambiciosa e estruturada para rivalizar com as de outras regiões do mundo".

A ACEA diz que esta política deve "salvaguardar e promover o comércio livre em todo o mundo", uma vez que enfrenta um "desafio muito assimétrico".

Por 2030, a indústria estima que apenas 5% dos materiais necessários para o fabrico de baterias sejam obtidos na Europa e que as matérias-primas representem 80% dos custos.

Ainda assim, De Meo aponta que "hoje, com a transmissão para a mobilidade de emissões zero, esta indústria está num ponto de viragem".

"Os decisores políticos europeus apontaram a trajetória e a indústria está determinada a produzir", vincou, sobre um setor que gera 13 milhões de postos de trabalho e representa 11,5% dos empregos industriais na UE.

A UE não permitirá a venda de automóveis com motor de combustão após 2035, exceto se houver o desenvolvimento de combustíveis sintéticos que não produzam dióxido de carbono.

O presidente da ACEA lamentou que as construtoras sejam obrigadas a reduzir as emissões em 100% até 2030, enquanto o setor da produção de energia apenas tem de efetuar uma redução de emissões em 70%.

Atualmente, apenas 1,5% de todos os automóveis em circulação na UE são 100% elétricos, com a indústria a estimar alcançar os 25% até 2030.

De Meo apelou, por exemplo, para a aceleração da implantação de infraestruturas de carregamento público para assegurar a transição e servir um número crescente de veículos.