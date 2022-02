Fitch não espera aumento do desemprego na zona euro com retirada dos apoios

Fitch © DR

Dinheiro Vivo/Lusa 16 Fevereiro, 2022 • 16:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"À medida que o apoio do governo aos regimes de trabalho de curta duração diminui em toda a zona euro é improvável que a taxa de desemprego aumente significativamente", antecipa a Fitch numa análise divulgada hoje.

De acordo com os analistas da agência de notação financeira, "a forte procura de trabalho e os níveis mais altos de atividade económica provavelmente irão absorver rapidamente os trabalhadores em regimes de apoio -- garantindo que o número de novos desempregados permaneça limitado".

Na análise justificam que "com a economia da zona do euro a passar o nível pré-pandemia no quarto trimestre, a atividade económica mais forte será capaz de sustentar níveis mais altos de emprego" e uma diminuição do uso dos regimes de apoio ao emprego de curta duração.

A Fitch aponta ainda o exemplo do Reino Unido, onde o desemprego não aumentou imediatamente após o fim do regime de apoio ao emprego, considerando que "é um bom presságio para a zona euro".

Contudo, admite que nem todos os trabalhadores em regimes de emprego de curta-duração irão encontrar trabalho "imediatamente".

"Por exemplo, em países com maior emprego no setor de turismo, que levará mais tempo para regressar aos níveis de atividade pré-pandemia, o desemprego pode aumentar particularmente sem apoio", refere.